科羅拉多州猶太遊行遇襲 川普簽新旅行禁令因應

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統川普今天簽署一項針對12個國家的新旅行禁令，並表示此舉是因應科羅拉多州1日發生的猶太團體遊行遇襲事件，當局指控涉案男子是非法居留美國。

法新社報導，這項禁令與川普第一個總統任期內頒布的類似措施極為相似，針對來自阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹與葉門的國民。

白宮表示，該禁令將於6月9日生效。

白宮指出，川普還對蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥、土庫曼與委內瑞拉這7國旅客，實施部分旅行禁令。

川普在社群平台X發布影片表示：「科羅拉多州波爾德巿（Boulder）近期的恐怖攻擊事件，凸顯出未經妥善審查的外國人入境對我國構成極大危險。我們不歡迎他們。」

川普將此次新措施比作他第一個任期內對多個穆斯林占多數國家實施的「強大」禁令，並表示該禁令阻止美國遭受如歐洲發生的攻擊事件。

他說：「我們不會讓歐洲發生的事情在美國上演…我們不能對任何無法安全可靠地審查與篩選的國家開放移民。這就是為什麼今天我簽署一項新的行政命令，對包括葉門、索馬利亞、海地、利比亞以及其他多國實施旅行限制。」

在科羅拉多州攻擊事件後，關於川普將推出新旅行禁令的傳言四起，川普政府矢言要追查持簽證在美國居住的「恐怖分子」。

猶太團體本月1日上街示威，要求釋放仍被巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）扣押在加薩的以色列人質。45歲犯嫌索里曼（Mohamed Sabry Soliman）朝聲援群眾投擲汽油彈，造成8人輕重傷。

美國國土安全部（Department of Homeland Security）官員表示，索里曼非法居留美國，他的觀光簽證已經逾期，但他於2022年9月申請庇護。

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路透社報導，科羅拉多州聯邦地區法院法官蓋拉格（Gordon Gallagher）今天暫時阻止川普政府驅逐索里曼的妻子和5名子女。他在一項命令中表示，在未經適當程序的情況下驅逐包括4歲至17歲孩童在內的家庭成員，可能會造成「無可彌補的傷害」。

白宮副新聞秘書傑克森（Abigail Jackson）在X上表示：「川普總統正在履行他的承諾，保護美國人民免受那些想來我國造成傷害的危險外國分子侵害。」（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1140605