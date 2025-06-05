川普簽新旅行禁令 禁伊朗阿富汗等12國公民入境

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）白宮表示，美國總統川普今天簽署新的旅行禁令，禁止來自12個國家的民眾入境，以「保護美國人免受危險的外國勢力威脅」。

法新社報導，白宮在聲明中說，這項禁令針對來自阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹與葉門的國民。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，從另7國入境的民眾，包括從蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥、土庫曼與委內瑞拉，將受到部分限制。

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川普在他第一個總統任期內，曾宣布對7個穆斯林占多數的國家旅客實施禁令，這項政策歷經多次修改，最後於2018年獲最高法院裁定維持禁令。

民主黨籍的拜登接替川普擔任總統後，於2021年撤銷這項禁令，稱這是「我們國家良知上的汙點」。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140605