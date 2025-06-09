日本擴充財源瞄準外國觀光客 研議取消購物免稅

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（中央社記者戴雅真東京9日專電）日本經濟新聞報導，日本自民黨政府正研擬讓訪日外國人承擔更多稅收的方案，可能包括廢除外國人在日本購物的免消費稅優惠，或是提高出境時徵收的「國際觀光旅客稅」。雖然這是為了確保財源，另一方面卻可能會給外國旅客的消費意願潑冷水。

日本朝野正在積極為即將到來的參議院選舉備戰，爭相提出減輕日本家庭負擔的政策。為了增加財源而提出會增加選民負擔的增稅方案，恐不利於選情，作為替代方案，向外國人增稅的構想因此浮現，可能會被加入年底前的稅制改革討論議程。

其中，最可能被檢討的就是對於居住在外國人士，在日本國內購買商品可以享有的消費稅免稅制度，這也被視為日本對抗「觀光公害」（overtourism）問題的因應對策之一。

自民黨最高顧問麻生太郎5月下旬舉行政策研討會，提出一份政策提案，主張原則上廢除消費稅免稅制度。

提案指出，訪日外國人來到日本大量購買家電與藥品的現象，表示「這不是我們所追求的觀光立國形象」，這類消費「很難說可以強化地方經濟活力，或是對增加就業有所貢獻」。

在日本國內也發生不少轉售免稅品的不正當行為，而且集中在大都市圈。為了防範這類轉售行為，日本原本計劃從2026年11月開始，改採「出境時退稅」制度。但麻生太郎的提案認為，「這只會讓不正當行為變得更加巧妙，沒辦法真正解決問題」。

目前許多國家都採取出境時辦理退稅制度，像是法國和德國會在出境時退回相當於日本消費稅的加值稅，韓國和新加坡也是在出境時才會退稅。

除了廢除免消費稅以外，另一項方案則是提高國際觀光旅客稅（出國稅）的稅額。自民黨參議員吉川有美上個月指出，日本的稅額與有類似制度的國家相比偏低。她在參議院預算委員會向首相石破茂提議「提高稅額」，石破茂則表示「有義務為納稅人爭取權益」，將進行檢討。

目前國際觀光旅客稅的稅額是每人1000日圓（約新台幣207元）。這項稅制於2019年設立，會被直接加在出境的船票或機票價格中，作為日本擴充與強化觀光基礎建設的長期財源。

許多國家的「出國稅」都比日本更高。根據日本大型旅行社JTB資料，截至今年4月，美國的出國稅為22.2美元（約新台幣664元）、埃及是25美元（約新台幣748元），澳洲更是高達70澳幣（約新台幣1368元）。

由於訪日外國人同樣享受日本的基礎設施與公共服務，自民黨稅制調查會的幹部指出，如果參考其他國家，「提高稅額有其合理性」。

日本的國際觀光旅客稅稅收正在持續成長。根據財務省2日公布資料，2024年的出國稅創下歷史新高，截至4月底已達481億日圓。如果出國人數不減少，藉由調高稅額可望帶來更高稅收。

目前出國稅是直接加在船票與機票價格中，日本人也會被課稅，如果未來僅針對外國人提高出國稅，必須建立新的徵稅制度。

不過，對於廢除免消費稅或提高出國稅，也有較為審慎的意見。

英國在2020年脫歐時廢除了讓外國觀光客免增值稅的制度，當時就有觀點認為，這導致了英國的高級精品店營收下滑，因此也有人擔心，日本廢除免消費稅制度恐會打擊零售業。

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日本政府目前的目標是在2030年，讓訪日外國遊客人數增至6000萬人。如果外國遊客認為到日本消費變貴了，可能會削弱他們選擇日本為旅遊目的地的意願。

另一名自民黨稅制調查會幹部表示，「等到外國人都不來，大家才會慌張吧。到時候免稅制度才剛改，不可能馬上又改」。（編輯：高照芬）1140609