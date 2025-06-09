母親過世前的禮物 德國遊客懸賞1000歐尋泰迪熊

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（中央社記者林尚縈柏林9日專電）德國一名畫廊業者近日在柏林遺失一隻陪伴他30年的泰迪熊，這是母親過世前送給他的最後禮物。為尋回這個無可取代的幸運物，他懸賞1000歐元，透過社群媒體與多國語言傳單在城市各處展開尋找行動。

發起這項尋熊行動的是比勒菲德市（Bielefeld）一間畫廊的老闆艾倫鮑爾（Marcus Erlenbauer），他表示，這隻名叫「Mini」的小熊身穿黃色連身裝，體型僅約12公分，是他旅行與工作計畫中的固定陪伴，也是與母親之間的情感紐帶。

「這是我媽媽在過世前送我的最後一份禮物，對我來說意義非凡。」艾倫鮑爾說，遺失的信用卡與證件都能補辦，唯有這隻小熊無可取代。他表示，「當你失去一樣承載情感的物品時，整個人生都可能因此失衡」。

遺失事件發生在6月3日，當時他與伴侶在柏林地標「菩提樹下大街」（Unter den Linden）的愛因斯坦咖啡與演員朋友見面時，短暫將貴重物品放在座位旁，疑似遭竊。

為尋回「Mini」，艾倫鮑爾製作懸賞海報與傳單，以德文、英文、波蘭文、羅馬尼亞文與保加利亞文在柏林市區張貼標語、在網上發布社群貼文。傳單上寫著，若有人能完好歸還這隻小熊，將支付1000歐元（約新台幣3萬5000元）獎金。

在柏林若遺失重要物品，民眾可透過多種管道嘗試尋回，包括前往失物現場附近的商家詢問，或委託警方協尋。柏林市政府也設有官方的失物招領處（Fundbüro），由市政服務機構管理，集中處理市內各區與警局上繳的失物。

市民可透過柏林市政網站線上輸入遺失日期、地點與物品特徵，查詢是否已有民眾送交相關物品。若有疑似符合的登記紀錄，可親自攜帶身分證明前往招領中心確認領回。招領處將所有遺失物保管6個月，供失主認領。

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根據官方統計，柏林每年有約10萬件失物通報，其中約1/4即2萬5000件物品最終成功尋回。從鑰匙、手機、皮夾到輪椅與玩偶不等，幾乎無所不包。

「Mini」目前尚未出現在官方系統中，艾倫鮑爾持續透過街頭懸賞與社群協尋方式喚起關注，盼這隻承載主人回憶的小熊能平安返家。（編輯：唐聲揚）1140609

德國畫廊業者艾倫鮑爾於柏林菩提樹下大街的愛因斯坦咖啡館與友人聚餐時，不慎遺失母親生前贈送的泰迪熊，該咖啡館位於重要觀光景點布蘭登堡門前，往來多遊客，易成小偷下手目標。中央社記者林尚縈柏林攝 114年6月9日

柏林街頭的電線桿時常被貼滿社運、找房、小廣告等各種標語，近期尋物與尋人啟事增加，顯示城市可能出現治安缺口。圖為一名智利商務旅客在柏林失蹤的協尋海報，日前被德媒廣泛報導。中央社記者林尚縈柏林攝 114年6月9日