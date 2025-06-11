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美駐以大使：不認為巴勒斯坦建國仍是美政策目標

2025/6/11 09:58
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）接受彭博訪問時表示，他不認為巴勒斯坦獨立建國仍是美國外交政策的目標。

路透社引述彭博今天的報導指出，當被問及巴勒斯坦建國是否仍是美國政策目標時，赫克比回答：「我不這麼認為。」

白宮沒有立即回應有關赫克比言論的置評要求。

赫克比曾任阿肯色州州長，是堅定支持以色列的保守派人物，由川普任命為駐以色列特使。

「兩國方案」長期以來一直是美國中東政策的核心，川普在第一任期內對「兩國方案」態度相對溫和，而他展開第二任期以來，幾乎未曾透露對此議題的立場。

赫克比建議，可以從某個穆斯林國家劃出一塊土地，而不是要求以色列讓出空間。

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赫克比問：「一定要在朱迪亞-撒馬利亞區（Judea and Samaria Area）嗎？」以色列慣以這個聖經用語稱呼約旦河西岸，目前約有300萬巴勒斯坦人生活在以色列占領區內。

路透社報導，川普任內一直採取強烈親以色列政策，他選擇赫克比出任駐以色列大使，意味這些政策將持續下去。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1140611

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