追捕毒販侵害瓜地馬拉領土主權 墨西哥政府致歉

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市11日專電）墨西哥警方日前因追捕販毒集團，擅自進入瓜地馬拉境內並且爆發槍戰，造成一名瓜國士兵受傷。此舉已侵犯他國主權引起外交爭議，而事隔2天，墨西哥政府公開致歉。

隸屬墨西哥奇亞帕斯州政府（Chiapas）的快速反應特警部隊（Fuerza de Reaccion Inmediata Pakal，FRIP），8日在追捕販毒集團成員時未經授權越境，進入瓜地馬拉與墨西哥接壤的維維特南戈（Huehuetenango）邊境城鎮梅西利亞（La Mesilla）與販毒集團成員爆發槍戰，並擊斃4名嫌犯。

墨西哥警方的行為不只擅入他國領土，奇亞帕斯州長拉米雷斯（Eduardo Ramirez）還發表言論，暗示瓜地馬拉當局與毒品走私集團，暗中勾結存在不當關係，引爆瓜國各界眾怒。瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）及外交部都向墨西哥政府提出正式抗議，因此舉明顯侵犯瓜國主權。

眼見爭議上升成外交事件，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）10日公開表示遺憾，並要求徹查並懲處當時越境行動的警方人員。墨西哥外交部隨後也發表聲明，正式向瓜地馬拉政府致歉，重申將致力於捍衛領土主權、尊重國際法、加強合作機制以強化兩國邊界的安全。

而因不當發言被各界批評的拉米雷斯，也隨後在社群平台X發文認錯，並且向被冒犯的人表達最誠摯的歉意。

瓜國媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）11日報導，類似的越境衝突事件，去年就曾發生，過去幾十年來也有，凸顯瓜地馬拉和墨西哥在安全和國防問題上缺乏協調機制。報導也引述國際關係學者評論指出，墨西哥警方不只侵犯瓜地馬拉國家主權，更違反「聯合國憲章」所確立的國際規範和原則。

而槍戰發生在人口密集的城鎮商業區，也危及平民生命。墨西哥警方缺乏行動協調，不遵守相關規程，墨國政府除了要徹查，兩國政府高層更應該研擬一份聯合或雙邊聲明，確保類似事件不再發生。此外，瓜地馬拉內政部和國防部也應該要有其維護國家主權的憲法義務。

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這次發生越境衝突的地點，是墨瓜民眾往來最頻繁的區域之一，也同樣成為販毒集團活動的熱點。瓜地馬拉國防部去年就發起「火環行動」（Cinturon de Fuego），在邊境地區部署重兵，設置陸空檢查站以及包括無人機和直升機的空中監控，軍隊甚至配備裝甲車輛，打擊毒品和武器走私，還有人口販運的非法行為。

但有媒體指出，透過事發當時的監控畫面，在越境交火的12分鐘內，瓜地馬拉警方反應十分被動，並未出手制止墨西哥警方和販毒集團之間的衝突。雖然瓜國警方表示因為擔心傷及無辜平民，所以沒有介入槍戰，但是否善盡「守土有責」也引發質疑。（編輯：張芷瑄）1140612