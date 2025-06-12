加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
直播／賴總統出席警察節慶祝大會
首頁 / 國際

追捕毒販侵害瓜地馬拉領土主權 墨西哥政府致歉

2025/6/12 08:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李登文瓜地馬拉市11日專電）墨西哥警方日前因追捕販毒集團，擅自進入瓜地馬拉境內並且爆發槍戰，造成一名瓜國士兵受傷。此舉已侵犯他國主權引起外交爭議，而事隔2天，墨西哥政府公開致歉。

隸屬墨西哥奇亞帕斯州政府（Chiapas）的快速反應特警部隊（Fuerza de Reaccion Inmediata Pakal，FRIP），8日在追捕販毒集團成員時未經授權越境，進入瓜地馬拉與墨西哥接壤的維維特南戈（Huehuetenango）邊境城鎮梅西利亞（La Mesilla）與販毒集團成員爆發槍戰，並擊斃4名嫌犯。

墨西哥警方的行為不只擅入他國領土，奇亞帕斯州長拉米雷斯（Eduardo Ramirez）還發表言論，暗示瓜地馬拉當局與毒品走私集團，暗中勾結存在不當關係，引爆瓜國各界眾怒。瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）及外交部都向墨西哥政府提出正式抗議，因此舉明顯侵犯瓜國主權。

眼見爭議上升成外交事件，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）10日公開表示遺憾，並要求徹查並懲處當時越境行動的警方人員。墨西哥外交部隨後也發表聲明，正式向瓜地馬拉政府致歉，重申將致力於捍衛領土主權、尊重國際法、加強合作機制以強化兩國邊界的安全。

而因不當發言被各界批評的拉米雷斯，也隨後在社群平台X發文認錯，並且向被冒犯的人表達最誠摯的歉意。

瓜國媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）11日報導，類似的越境衝突事件，去年就曾發生，過去幾十年來也有，凸顯瓜地馬拉和墨西哥在安全和國防問題上缺乏協調機制。報導也引述國際關係學者評論指出，墨西哥警方不只侵犯瓜地馬拉國家主權，更違反「聯合國憲章」所確立的國際規範和原則。

而槍戰發生在人口密集的城鎮商業區，也危及平民生命。墨西哥警方缺乏行動協調，不遵守相關規程，墨國政府除了要徹查，兩國政府高層更應該研擬一份聯合或雙邊聲明，確保類似事件不再發生。此外，瓜地馬拉內政部和國防部也應該要有其維護國家主權的憲法義務。

google news透過 Google News追蹤中央社

這次發生越境衝突的地點，是墨瓜民眾往來最頻繁的區域之一，也同樣成為販毒集團活動的熱點。瓜地馬拉國防部去年就發起「火環行動」（Cinturon de Fuego），在邊境地區部署重兵，設置陸空檢查站以及包括無人機和直升機的空中監控，軍隊甚至配備裝甲車輛，打擊毒品和武器走私，還有人口販運的非法行為。

但有媒體指出，透過事發當時的監控畫面，在越境交火的12分鐘內，瓜地馬拉警方反應十分被動，並未出手制止墨西哥警方和販毒集團之間的衝突。雖然瓜國警方表示因為擔心傷及無辜平民，所以沒有介入槍戰，但是否善盡「守土有責」也引發質疑。（編輯：張芷瑄）1140612

#內政部
#瓜地馬拉
#外交部
#瓜國
#國防部
#墨西哥
#薛恩鮑姆
薛恩鮑姆
美國與墨西哥接近達成協議 可望取消部分鋼鐵關稅洛杉磯示威延燒 墨西哥總統籲移民以和平表達訴求
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：