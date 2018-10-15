股長自傷 北市教育局：恐自我要求較高所致

（中央社記者梁珮綺台北15日電）台北市教育局主任秘書陳素慧表示，一名女性股長今天下午1時30分左右在辦公室持刀自傷，可能是自我要求較高，求好心切所致，目前傷勢穩定、意識清楚。

消防局下午1時41分獲報，北市教育局一名年約50歲女子腹部有刀傷，意識清醒，緊急派員前往協助送往台北醫學大學附設醫院救治。

陳素慧下午4時對外說明，表示市府內有節約用電時間，下午1時30分左右，有其他員工發現這名股長手持水果刀，但刀柄方向不對勁，發現股長自傷後，衝上前把刀子奪下並通報。

陳素慧表示，股長在教育局工作13年，對自我要求較高，求好心切，推測是情緒無法排解才有自傷行為，而股長送醫後，也同步通知家屬前往陪伴。

同時，她說，股長平時笑臉迎人，與其他員工相處也滿愉快，對於今天的自傷事件，毫無徵兆。

陳素慧指出，股長出院後，會讓其在家休息，等狀況穩定後再回市府上班，局內也會啟動專案關懷小組，尋覓員工協談室，進行專業諮商。

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