夫羈押期間病死 妻告法官業務過失敗訴

（中央社記者蕭博文台北16日電）沈姓男子涉毒遭羈押，因腹膜炎等症狀送醫不治。沈妻質疑士林地方法院法官未裁定具保停押，導致患有糖尿病的丈夫病情加重，控告法官業務過失致死，士檢今天以罪嫌不足不起訴。

沈姓男子涉嫌於民國105年7月間夥同兒子、友人，駕駛漁船運輸第四級毒品氯假麻黃鹼，遭海巡署緝獲後，經台灣士林地方檢察署檢察官聲請羈押獲准，9月11日因腹膜炎等症狀送醫，9月13日不治。

沈男妻子提告指出，丈夫長期患有糖尿病，腿部因割傷持續發炎、潰瀾，因此向法院聲請具保停押，以便外出就醫。

沈妻指控，台灣士林地方法院陳姓法官僅在庭上拍攝傷口，即主觀認定不需要保外醫治而裁定駁回，導致丈夫因糖尿病控制不佳併發腹膜炎、敗血性休克而喪命，控告法官業務過失致死。

士檢調查時，台北看守所醫師表示，沈男糖尿病病情穩定，腿部傷口不易癒合，但也無緊急手術治療或施打抗生素必要；此外，北所病患戒護就醫其實很多，但保外就醫幾乎都是末期病患。

檢察官認為，沈男當時病況並無立即、急迫的危險，尚不符刑事訴訟法「現罹疾病，非保外治療顯難痊癒」的保外醫治要件，陳姓法官裁定駁回具保停押聲請並無過失。

沈妻另主張，看守所醫師曾在門診紀錄單記載「若無改善，建議外醫」；檢察官認為，醫囑只是提醒病患注意傷口變化，若需要手術清創則建議到外面醫院處理，不代表病情已到非保外就醫不可的地步。

檢察官還查出，以106年為例，北所收治糖尿病人數高達475人，除提供門診、藥物治療，如有轉診必要也有戒護就醫機制，並非死者家屬認為一定得保外就醫不可，難以認定法官裁定有何過失。

檢察官認為，法務部法醫研究所解剖鑑定報告也不認為死者的腹膜炎、敗血症與糖尿病或腿部傷口有關，死者糖尿病控制不佳，也僅僅可能是加重死亡因素之一，並非直接導致死亡的因素，全案犯罪嫌疑不足，處分陳姓法官不起訴。

沈妻另向士院聲請國賠，但士院認為沈妻無法舉證公務員犯罪，目前也無任何判決有罪確定的事實，聲請不符國家賠償法規定，上週駁回。（編輯：方沛清）1071016