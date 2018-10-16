男子海邊垂釣陳屍堤岸 警方疑凶手是魟魚

桃園市有民眾16日在大園工業區海邊堤岸發現一名呂姓男子仰躺地上死亡，警方到場發現呂男手臂上有2個孔洞，一旁還有一尾沾有血跡的魟魚，懷疑可能是魟魚釀災，詳細死因待報驗。（桃園市警局大園分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年10月16日

（中央社記者吳睿騏桃園16日電）民眾今天下午1時22分許在桃園市大園工業區海邊堤岸，發現呂姓男子仰躺地上死亡，由於男子手臂上有2個孔洞、一旁還有一尾魟魚，警方懷疑可能是魟魚釀災，詳細死因有待報驗。

桃園市警局大園分局潮音派出所表示，有民眾在路過大園工業區海濱時，發現呂男正仰躺海邊堤岸旁地上一動也不動，好奇的民眾在經過一段時間後上前呼叫，才發現男子已經全身僵硬死亡，現場有民眾表示，早上9時許就已看到死者躺在地上。

潮音派出所員警表示，現場初步觀察發現，呂男的手臂上有2個疑似遭魟魚尾刺所刺傷的孔洞，而一旁還有釣竿及魟魚一尾，魟魚尾刺上還沾有血跡，懷疑男子是被魟魚刺死，目前已通知家屬前往製作筆錄，警方也表示，這樣的案件相當罕見。（編輯：方沛清）1071016