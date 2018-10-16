教育補助款弊案 竹縣5現任及1前任議員將入監

（中央社記者魯鋼駿、管瑞平新竹縣16日電）新竹縣議員林光榮、劉良彬、趙一先、林保光、蘇明輝，及前議員許阿勇被控藉教育補助款收賄，遭判有期徒刑定讞，將於月底入監執行，新竹縣議會證實5名現任議員已喪失資格。

林光榮等6人被控自民國99年至101年間，利用縣議員得向縣政府申請「公共工程建設及設備補助款」職權，用以補助縣轄內各團體、學校公共工程等經費，藉由補助多所國小購置圖書、資訊軟體等機會向廠商收賄。

林光榮等人收賄金額自新台幣10萬元至85萬元不等，台灣高等法院二審依貪污治罪條例收賄罪，判處林等6名前後任議員有罪，最高法院11日駁回上訴，判刑1年11月至13年不等，全案定讞。

林保光判刑13年、褫奪公權4年；劉良彬判刑9年2月、褫奪公權4年；蘇明輝、趙一先均被判刑8年、褫奪公權4年；許阿勇判刑7年2月、褫奪公權4年；林光榮判刑1年11月、褫奪公權2年。

新北地檢署昨天囑託新竹地檢署執行有期徒刑，並送達執行通知，6人將於10月31日前入監執行有期徒刑。

新竹縣議會對此證實，判決定讞後，5名現任議員均已喪失議員資格。（編輯：陳俊碩）1071016