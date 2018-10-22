砂石車爆胎衝撞 轎車起火一家3口妻死兒重傷

（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）一輛砂石車上午行經國道3號北上後龍路段，爆胎失控撞擊一輛小轎車，小轎車被擠壓扭曲變形並起火燃燒，車上一家3口除駕駛父親及時逃生，妻兒因受困車內一死一重傷。

這起事故發生在上午9時許，47歲許姓男子載著妻子及就讀大四的兒子北上，準備前往桃園探視身體不舒服的女兒。行經國道3號北上128.3公里後龍路段，突遭後方砂石車自右後方猛力衝撞，整輛車不僅被擠壓上中央分隔島，車體嚴重扭曲變形，同時起火燃燒。

車禍發生後，僅駕駛許男緊急順利逃出車外，妻兒仍受困車內，警消人員抵達現場搶救，先將後座兒子（22歲）救出，但全身大面積遭燒傷；坐在副駕駛座的陳姓妻子（45歲）因右側車身幾乎被壓扁施救困難，儘管消防隊迅速撲滅火勢，再動用機具拉開車體，被拉出時已明顯死亡。

警消救援過程中，徐姓男子在車旁心急如焚，眼見車輛被大火吞噬，妻子仍深陷其中，情況越來越不樂觀，一度心慌大聲哭喊，令人不忍。

送醫搶救的許男兒子全身有70％面積2至3度燒燙傷，四肢有撕裂傷，因燒傷面積太大，已轉往台中梧棲童綜合醫院救治。

警方初步了解，砂石車疑似爆胎失控，衝撞內側車道許男駕駛的自小客車，小客車當場起火燃燒，砂石車駕駛未受傷，卻釀成小客車一家3口一死一重傷，詳細事故原因仍待警方近一步調查。(編輯:孫承武)1071022