高市公托吳姓女主管涉虐童被訴 社會局：已離職

（中央社記者程啟峰、王淑芬高雄23日電）高市一家公共托嬰中心吳姓女主管涉嫌不當管教院童致傷，被高雄地檢署起訴；高雄市社會局今天指出，這名主管已離職，會加強督導公托中心，嚴加防範虐童事件重演。

起訴書指出，高雄市某公共托嬰中心吳姓女主管，今年6月17日見2歲院童在公托中心哭鬧不停，憤而以右手掌大力拍打這名院童左大腿後，又將院童拉離原地再以單手抓院童右手臂身體懸空方式管教，造成院童左大腿挫瘀傷、右手瘀紅等傷害。案經被害院童父母報警提告。

吳女否認虐童，她辯稱當時因小孩哭到快喘不過氣才這樣做，至於單手提起孩童是因對方重約20公斤，她抱不起來。

不過，檢察官認為，吳女此舉不符合醫學要求。另現場監視器影像顯示，當時公托中心內還有其他人，如果吳女抱不動孩童，可尋求其他人協助，吳女管教方式至為不當，依成年人故意對兒童傷害罪將她起訴，並建請法官加重其刑。

高市社會局副局長葉玉如則表示，涉案的這名主管於事發後停職接受調查，本案後來幾經調解不成，這名主管也已經離職。她表示，社會局會嚴格要求各公托中心對院童的照顧要更悉心，即使孩子鬧情緒也要多加安撫，千萬不能拍打。（編輯：陳俊碩）1071023