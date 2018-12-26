贊助慰助法警與戒癮安置專案 昇恆昌捐600萬

昇恆昌負責人江松樺（右）26日捐款協助犯罪被害人保護協會推動獎勵慰助法警計畫及更生保護會的戒癮安置專案，由高檢署檢察長王添盛（左）代表收受。中央社記者蕭博文攝 107年12月26日

（中央社記者蕭博文台北26日電）昇恆昌公司今天捐款新台幣600萬元，協助犯罪被害人保護協會推動獎勵慰助法警計畫及更生保護會的戒癮安置專案，由高檢署檢察長王添盛代表收受，並頒發感謝狀。

犯保協會新聞稿指出，法警協助辦理犯罪被害人保護、修復式司法，且本職工作辛勞又有風險，因此，奉法務部長蔡清祥指示，成立獎勵慰助計畫，嘉許績優法警、提供急難關懷。

此外，更生保護會為了避免毒癮者陷入犯罪的惡性循環，推動戒癮安置處所支持家庭專案，將照顧對象從戒癮學員延伸到家屬，藉由家屬關懷戒癮學員，提升對毒癮更生人的保護成效。

新聞稿指出，身兼犯保協會常務董事的昇恆昌負責人江松樺日前獲得港澳台灣慈善基金會年度愛心獎13萬美元，他將獎金加碼一倍，捐贈給財團法人被害人保護協會、台灣更生保護會共600萬元。

法務部今天下午舉行記者會，由台灣高等檢察署檢察長王添盛代表收受捐款，並頒發感謝狀。

法務部長蔡清祥、王添盛致詞時，都感謝江松樺身為犯保協會常務董事，長年支持犯保、更保，出錢出力，是愛心企業家的典範。（編輯：梁君棣）1071226