3個月賭金逾億元 刑事局破網路賭博集團

（中央社記者蘇木春台中28日電）張姓男子組網路賭博集團，以中國「北京賽車」博弈遊戲為投注標的，讓賭客下注從中獲利，今年9月至今賭金超過新台幣一億元，刑事局帶回張男等10人偵辦，訊後依賭博罪嫌送辦。

內政部警政署刑事警察局偵查第6大隊第5隊長賴英門今天受訪表示，44歲張姓男子經營賭博網站，虛設網路科技公司，藉人力銀行刊登應徵客服人員，利用通訊軟體招攬賭客，因設於台中市南屯區的據點出入複雜，多名幹部駕駛高檔進口車出入，引起警方注意查緝。

案件經刑事局中部打擊犯罪中心報請台灣台中地方檢察署指揮，與台中市政府警察局刑事警察大隊、第四分局及苗栗縣警察局苗栗分局共同偵辦，17日起陸續到賭博集團位於台中市南屯及后里區據點與機房查緝。

辦案人員陸續帶回張姓男子等10人，查扣現金156萬9600元、電腦主機12台、存摺11本、交戰手冊1本與帳單等證物。

警方查出賭博集團以中國「北京賽車」博弈遊戲為投注標的，讓賭客下注對賭從中獲利，並利用人頭帳戶掩飾、隱匿營利賭博犯罪所得流向，初步清查賭客下注次數超過140萬筆，從今年9月至今賭金突破一億元。

張姓男子等10人應訊時，坦承經營網路賭博，警方訊問後依賭博及違反洗錢防制法等罪嫌移送中檢偵辦。（編輯：李明宗）1071228