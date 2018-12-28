桃園3議員6里長涉賄 檢方提當選無效之訴

（中央社記者吳睿騏桃園28日電）九合一選舉落幕，桃園地方檢察署偵辦賄選案，已起訴13名當選人，並向桃園地方法院提起當選無效之訴，包括剛宣誓就職的劉茂群和陳榮基，以及在押的張運炳等3名當選市議員。

地檢署今天發布新聞稿表示，依據選罷法規定，當選人涉及賄選、虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票（即幽靈人口）情事者，選委會、檢察官或同一選舉區候選人得以當選人為被告，自公告當選人名單之日起30日內，向管轄法院提起當選無效之訴。

地檢署表示，由於桃園市選舉委員會已經在11月30日公告當選人名單，因此檢察官也趕在期限內，對桃園市3位市議員、6位里長及4位區民代表提起當選無效之訴。

檢察官指出，包含前無黨籍聯盟黨團總召張運炳，涉嫌在11月24日投票日當天清晨，親自交付現金買票，雖吊車尾連任，但檢調已取得樁腳和選民自白，在第一屆市議會最後一個臨時會期結束隔天傳喚他到案並當庭收押禁見。

另外，當選山地原住民市議員的桃園市復興區農會總幹事陳榮基，以每票新台幣1000元至2000元向都會區選民買票；八德區市議員劉茂群，則被控委託助理贈送市價700元的蘋果禮盒，除了呂姓助理收押禁見，劉茂群本人也以25萬元交保。

檢察官表示，大園區沙崙里長駱文章與八德區竹園里長王聖諸，則涉及投票行賄罪嫌；八德區大愛里長林永泰、中壢區石頭里長劉柏成、復興區奎輝里長周榮文、大溪區康安里長廖學淵等人，依妨害投票罪嫌偵辦。（編輯：李錫璋）1071228