翁啟惠無罪 律師籲請檢察官勿上訴

（中央社記者蕭博文台北28日電）前中央研究院院長翁啟惠被控貪污，今天一審獲判無罪。翁的委任律師陳彥希表示，這件無罪判決無人勝利、無人失敗，希望官司造成的傷害到此為止，籲請檢察官不要上訴。

士林地方法院今天上午做出一審判決，翁啟惠胞兄翁崇惠、胞弟翁英惠等多名親友到庭聽判，審判長諭知無罪後，旁聽席傳出掌聲，甚至有民眾相擁落淚。

法院在宣判後召開記者會，翁崇惠、翁英惠也到場，翁崇惠在記者會結束後伸手欲向身兼法院發言人的本案審判長李世華致意，但遭一旁的法官制止。

陳彥希則表示，感謝合議庭不辭辛勞，調查許多證據、證人，做出無罪判決，翁啟惠對此深刻感謝，也重申翁啟惠一生從沒做違法的事情，也沒有做違反道德良心的事情。

陳彥希說，這件無罪判決無人勝利也無人失敗，檢察官認為有犯罪嫌疑提起公訴，是檢察官的職權，但經法院縝密審判無罪後，誠摯希望本案造成的誤會、傷害到此為止，籲請檢察官不要上訴，讓案子到此終結，為司法立下典範。

陳彥希還表示，翁啟惠的學術成就有目共睹，而且是世界級的科學家，歷經程序上的折磨，翁啟惠的研究也受到很大耽誤，希望讓翁啟惠專心科技研究，為人類健康繼續貢獻。（編輯：張銘坤）1071228