海關查獲走私鰻線8萬多條 市價逾800萬

財政部關務署台北關28日凌晨查獲一批以熱帶魚為名的貨品，卻夾藏管制出口的鰻線約8萬多條，市價超過新台幣800多萬元。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 107年12月28日

（中央社記者邱俊欽桃園機場28日電）目前進入鰻苗產殖旺季，關務署台北關今天凌晨查獲一批以熱帶魚為名的貨品，卻夾藏管制出口的鰻線達8萬多條，市價至少超過新台幣800多萬元。

關務署台北關表示，今天凌晨4時查驗一批，準備經由中華航空公司貨機，運往香港的熱帶魚，經開箱後查驗後，發現其中3箱，共33袋夾藏管制出口的鰻線，海關人員隨即依法查扣，經漏夜清點後，粗估約為8萬多尾鰻線。

台北關表示，鰻苗、鰻線捕撈漁季從11月1日開始，部分不肖人士準備透過捕撈，私下再運往國外牟利，台北關為了兼顧漁民生計，查緝後立刻報請行政院農委會漁業署，水產試驗所、鰻魚基金會協助共同處理。

台北關表示，根據經濟部96年10月30日公告，每年11月1日起到隔年3月31日起為鰻苗、鰻線管制出口期間；海關查獲後，依海關緝私條例沒入，而違規業者可裁處的罰鍰，約為貨品總價的1到3倍。

負責清點的漁業署等人員私下表示，台灣的鰻苗品質相當好，因此有不肖人士覬覦龐大利潤，走私鰻苗、鰻線，先經香港，再送往日本養殖，而每尾鰻線的市價約為80到120元，粗估整批走私鰻線的價值至少超過800萬多元。（編輯：李錫璋）1071228