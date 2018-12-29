7旬翁涉酒駕追撞2單車 母子騎士不治

嘉義一名陳姓老翁29日下午涉嫌酒駕肇事，造成一對母子重傷OHCA（到院前心肺功能停止），送醫不治，警方訊後除將陳翁依公共危險等罪嫌移送法辦外，也將協助死者家屬處理後續事宜。中央社記者黃國芳攝 107年12月29日

（中央社記者黃國芳嘉義縣29日電）嘉義縣陳姓老翁涉嫌酒駕肇事，造成一對分騎單車的母子送醫不治，警除依公共危險等罪嫌移送外，並將協助低收入戶的死者家屬處理後事；肇事原因待調查釐清。

嘉義縣消防局於下午1時31分接獲民眾報案，位於鹿草鄉豐稠村的馬稠後工業區外圍道路路口發生車禍，現場為1輛汽車與2輛腳踏車發生事故，造成1男、1女單車騎士皆到院前心肺功能停止，經送醫急救後，仍宣告不治。

嘉義縣朴子分局大鄉派出所長蔡宗賢表示，車禍現場慘不忍睹，汽車車頭及擋風玻璃嚴重毀損，2輛單車嚴重扭曲變形，疑遭汽車從後追撞，2名死者陳婦、董姓男子為一對母子，均重創頭部，住在朴子市，是列冊低收入戶。

涉嫌肇事的7旬陳姓老翁供稱，中午到鹿草鄉參加廟會喝了一點酒，當時欲開車返回朴子市的住處，已不記得如何發生事故。

蔡宗賢指出，陳姓老翁酒測值0.24毫克，疑因年紀大，加上又喝了一點酒，注意力不集中，而發生事故，不過，真正原因仍需進一步調查釐清。

蔡宗賢說，警訊後，除將陳翁依公共危險等罪嫌移送法辦外，並將協助死者家屬處理後事事宜。

飲酒過量有害健康，酒後請勿開車。（編輯：方沛清）1071229