男子以腳擋車滑行 擋不了酒駕被逮命運

（中央社記者沈如峰基隆30日電）基隆林姓男子昨天停車時，疏忽忘記熄火僅拉手煞車，檔位停留在D檔，導致車輛滑行還遭反鎖，當下他竟異想天開以腳擋車，警方前往處理時發現林男涉嫌酒駕，全案移送法辦。

基隆警方昨天下午巡邏行經轄區環港街時，發現一輛自小客車擋在馬路中央，造成交通阻塞，旁邊還有林姓男子以腳擋住車輪，並手持榔頭想要擊破車窗，警方立即上前阻止並了解狀況。

警方調查，林姓男子就是小客車駕駛人，當時他因想要找友人敘舊，將車輛停放在路邊，但一時疏忽忘記熄火只拉手煞車，檔位還停留在D檔，導致車輛緩慢滑行，過程中中控上鎖，一路滑行數公尺到路中央阻礙交通。林男情急之下就以右腳掌擋住左前輪，阻止車輛滑行，並試圖用榔頭敲破車窗想要開門，不料這樣的舉動造成警方注意。

巡邏員警當時聽完林男解釋後，當時還好心立刻聯繫鎖匠來協助開鎖，但警方之後與林男言談間，竟發現他渾身散發酒氣。經當場施以酒測後超標，酒測值達0.39毫克。

林男在偵訊時向警方表示，他在28日晚間通宵飲酒至隔日凌晨，酒氣未退就開車外出。

基隆市警察局第二分局八斗子分駐所所長傅雄麟今天受訪時說，全案經偵詢後將林男依公共危險罪嫌，移送基隆地方檢察署偵辦。（編輯：張銘坤）1071230