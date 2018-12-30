游姓主廚搶銀行送辦 新北檢方訊後聲押

29歲六福皇宮主廚游姓男子（中）因積欠鉅額賭債，28日鋌而走險搶劫新北板橋篤行路上的陽信銀行，29日遭逮。中央社記者王鴻國攝 107年12月30日

（中央社記者王鴻國新北30日電）29歲六福皇宮主廚游姓男子因積欠鉅額賭債，28日鋌而走險搶劫新北板橋篤行路上的陽信銀行，29日遭逮，警方訊後依加重強盜及竊盜等罪嫌移送新北地檢署，檢方複訊後聲請羈押。

游嫌因積欠賭債新台幣500萬元，在無力償還下鋌而走險搶銀行，他28日持買來的玩具槍，前往隨機挑選板橋篤行路的陽信銀行分行行搶，得手334萬多元逃逸。

板橋警分局在銀行搶案發生後與刑事警察局局二大隊、第三隊及新北市刑大、情資整合中心及鑑識中心組成專案小組，在短短28小時就掌握歹徒行蹤，昨天晚間在板橋大觀路上圍捕時，員警開4槍順利制伏搶匪，也搜出搶來的贓款233萬多元。

警方昨晚停止夜間偵訊，今天偵訊後依加重強盜及竊盜等罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。檢方複訊後認涉重罪，有逃亡湮滅證據之虞，向法院聲請羈押但未禁見。

由於游嫌將搶銀行所得中90萬元的贓款贖回日前典當的賓士轎車，因此，檢方認定車輛已屬犯罪所得變得之物，已指示警方一併查扣。（編輯：方沛清）1071230