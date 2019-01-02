八仙塵爆15死471人傷 呂忠吉發監服刑

（中央社記者王鴻國台北2日電）八仙樂園塵爆意外造成15人死亡、471人輕重傷。活動主辦人呂忠吉遭判刑5年定讞，他今天到新北地檢署報到後發監服刑。他說，台灣司法要加油，希望法官應該好好看一下所有證據。

瑞博國際整合行銷公司於民國104年6月27日在八仙樂園舉辦「彩色派對」，發生粉塵爆炸，造成15人死亡、471人輕重傷。全案二審依業務過失致死罪判處呂忠吉有期徒刑5年，併科罰金新台幣9萬元，最高法院12日駁回上訴，全案定讞。

起訴的士林地檢署在案件定讞後展開防逃機制，清查發現呂忠吉的現居地與戶籍地都不在士檢轄區，請戶籍地所屬台北地檢署、現居地新北地檢署代為執行。

呂忠吉今天到新北地檢署報到，面對媒體詢問，他表示，台灣司法要加油；被問到是否覺得審判上不公時，他說，不會覺得不公，全案3度聲請再議，拖了1年半，有很多事情要等他入獄後才會結這個案子。

呂忠吉指出，受害者家屬一定很不甘心，憑什麼要一個離開事發現場一個多小時的人出來負責，然後其他人都沒事，希望法官應該好好看一下；家屬要求的真相未被法院看到，第3次再議到現在仍未公布。

媒體詢問賠償問題時，呂忠吉表示，不要說只是他的問題，所有人都是一樣的，所以應該不是只針對他一個，因為現在都卡在民事，他說：「民事要走多久我也不知道，好像連實質審查都還沒有審，我覺得拖得有點久」。

呂忠吉隨後走進地檢署報到並接受檢察官訊問。媒體追問有沒有要向家屬道歉時，他表示「該說的都說了」。

新北檢表示，呂忠吉報到並接受檢察官訊問確定身分後就發監台北監獄，未來會視刑期長短，再轉至宜蘭監獄服刑。（編輯：卞金峰）1080102