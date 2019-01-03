涉包庇色情業者 2員警羈押禁見

（中央社記者林長順台北3日電）台北地檢署偵辦台北市中山警分局警員涉收賄包庇色情弊案，今天凌晨認定莊姓、黃姓員警涉嫌貪污治罪條例收賄罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。法院下午裁准。

檢調獲報，中山分局有員警涉嫌向轄區內酒店業者收受賄賂，去年3月、5月共展開兩波搜索、約談行動，聲押10名員警獲准，去年7月間依貪污治罪條例等罪，起訴中山分局中山一派出所林姓前所長等10名員警。

台北地檢署另查出，中山一派出所劉姓、楊姓前所長、莊姓、黃姓員警及酒店業者涉案，昨天指揮調查局北機站，兵分9路搜索中山分局、大安分局、松山分局等涉案員警目前辦公室等處。

檢察官訊問後，諭令劉姓、楊姓員警分別以新台幣250萬、100萬元交保。2名業者各50萬元交保。

檢察官認定莊姓、黃姓員警涉嫌貪污治罪條例收受賄賂等罪，且有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。台北地方法院裁定羈押禁見。

根據台北地方法院新聞稿，檢方去年5月間約談部分被告後，莊姓員警曾經打電話向另一名員警說，「沒關係，阿我要有一個防火牆阿，分局長跟我說防火牆，你聽的懂嗎？」、「我解決就好，到我這邊斷就好，你聽嗎？」、「我攬，可以嗎？」。

法官認為，根據這份監聽譯文，足以認定本案疑有其他嫌疑人涉案。若被告與其他共犯或證人進行勾串，將使本案事實發現陷於晦暗的高度風險，故有事實足認被告有勾串共犯、證人之虞。（編輯：張銘坤）1080103