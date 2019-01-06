桃園驚傳殺妻案 男子解送地檢署偵訊

桃園市蘆竹區一處大樓6日下午傳出殺妻命案，詹姓男子與簡姓妻子吵架後疑似將她活活掐死，並企圖割腕自殺未遂，救護員將兩人送醫搶救後簡女仍宣告不治，詹男則無大礙，晚間已解送至地檢署，由檢察官進行偵訊中。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年1月6日

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園市蘆竹區一處大樓，今天下午驚傳殺妻慘劇，詹姓男子疑似在與簡姓妻子吵架後活活將她掐死，而詹男在殺妻後企圖割腕自殺未遂，至於男子為何要殺害妻子，檢警正在調查當中。

警方表示，這起命案發生在下午1時許，55歲的詹姓男子在桃園開設眼鏡行，妻子則在國內的航空公司擔任座艙長，兩人因故爭吵後，詹男疑似將妻子活活掐死後畏罪自殺，並告知友人，友人擔心發生意外趕緊報案，警方趕到現場後，通報消防隊將兩人緊急送醫。

救護隊員指出，現場2名傷患中，簡姓女子已經沒有呼吸心跳，至於詹姓男子則是在左手有10公分的切割傷，但意識清楚，救護員將兩人送醫搶救後簡女仍宣告不治，至於詹男左手腕傷勢則無大礙。

檢警表示，命案現場已經實施封鎖，並由鑑識小組在屋內勘查採證中，員警除聯繫死者家屬製作筆錄等，也已報請檢察官相驗，至於詹男則在晚間6時解送至地檢署，由檢察官進行偵訊中。

桃園地檢署發言人楊挺宏表示，詹男目前已被列為殺人罪嫌被告，並由檢察官訊問中，訊問完畢如果有初步結果，將對外說明案情進度。（編輯：李錫璋）1080106