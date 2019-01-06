桃園殺妻案 男子拒絕夜間偵訊

桃園市蘆竹區一處大樓6日下午傳出殺妻命案，詹姓男子（右）疑似與簡姓妻子吵架後將她掐死，遭警方逮捕，由於詹男拒絕夜間偵訊，警方將等到7日詢問後，再帶回地檢署偵辦。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年1月6日

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園市蘆竹區一處大樓，一名詹姓男子今天疑似與簡姓妻子吵架後將她掐死，詹男事後企圖割腕自殺未遂，不過因為男子拒絕夜間偵訊，警方將等到明天詢問後，再帶回地檢署偵辦。

蘆竹警分局偵查隊長沈介茗晚間受訪表示，警方在下午1時50分許接獲詹男的友人報案指出，蘆竹區一棟大樓發生命案，友人在1時21分接獲詹男以電話告知「下輩子再做好友」，並請他代為處理後事，友人擔心發生意外趕緊報案。

沈介茗表示，警消趕到現場時，發現一名女子倒臥客廳地上，另一男子渾身酒氣、左手腕有10公分的切割傷，緊急送醫後女子仍然宣告不治，至於詹男傷勢則無大礙。

沈介茗指出，警方調查發現，詹男與簡女為夫妻，兩人未生育子女，從現場跡象來看，懷疑詹男在掐死妻子後再以牛排刀割腕自殺，並以現行犯逮捕詹男，但因詹男拒絕夜間偵訊，因此警方將等到明天詢問後，再帶回地檢署偵辦。

晚間趕抵警察局的簡女舅舅表示，詹男與簡女結婚約20年，先前感情很好，但近年常因金錢起爭執，男子原先在桃園區大廟旁開眼鏡行，後來又轉往另一地點開店，但因每個月都虧錢，向擔任空服員的妻子拿錢墊付房租，更借了數百萬元的支票，金額高達新台幣上千萬元，一年前甚至以投資為名義，欺騙妻子同事100多萬元。

簡女的舅舅表示，詹男3個月前恐嚇要殺害妻子，女子向親友求救後雙方簽署協調書，男子也允諾要改過自新，但男子依然故我甚至酗酒，親友在去年12月再度介入協調，並建議雙方分居一年半的時間，同時簽署分居協議書，當初還規勸雙方離婚的事急不得，今天發生這樣的憾事家人並不意外。（編輯：李錫璋）1080106