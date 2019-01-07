中市警追查電動車竊案 意外查獲強盜犯

（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市警方近日追查外勞電動自行車遭竊案件，發現游姓男子涉嫌重大，前往他的住處搜索時，發現另一戴姓男子拔腿就跑，警方追捕後，發現男子涉及其他強盜案，將兩人移送偵辦。

台中市豐原警分局今天表示，馬岡、潭子、社口、翁子所轄區，近日發生多起外勞的電動自行車遭竊案件，警方遂組成專案小組偵辦，調閱上百組監視器，發現可疑車輛，以車號追人，發現游姓男子涉有重嫌。

警方表示，前往游男住處搜索時，發現家外停放一部失竊的小客車，車旁一名男子發現警方時，竟欲駕車逃離，員警上前追捕，發現戴姓男子有竊盜前科，更在車內發現毒品殘渣、吸食器一組。

警方指出，戴男坦承，因他日前在東勢區犯下強盜案，怕被警方認出，一看到員警才想逃跑，戴男坦承毒品為自己所有。

警方在游男住家起獲多組安非他命吸食器及遭竊的電動自行車車牌等證物，游男表示，戴男車輛所懸掛的失竊車牌，是他從別處竊取後，再裝到戴男車上。

戴男及游男均坦承吸食毒品，但對竊取電動自行車，僅坦承被監視器拍下的，其他皆矢口否認，全案依竊盜、違反毒品危害防制條例，移送台中地方檢察署偵辦。（編輯：翁翠萍）1080107