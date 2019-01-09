翁啟惠一審無罪 聲請解除限制出境獲准

（中央社記者蕭博文台北9日電）前中央研究院院長翁啟惠被控收受台灣浩鼎生技董事長張念慈賄賂，協助浩鼎取得中研院「新一代酵素合成寡醣技術」，一審無罪。翁啟惠聲請解除限制出境，法院裁定准許。

翁啟惠案發後遭限制出境，日前聲請解除限制出境。士林地方法院今天證實，一審已判決無罪，難認犯罪嫌疑重大，故解除限制出境、出海處分。

翁啟惠被控在中研院院長任內，於民國100年間與張念慈達成收賄1500張浩鼎技術股的期約，另於101年12月間收受3000張浩鼎股票，作為協助浩鼎生產醣分子及取得酵素合成法專屬授權的對價。

起訴還指，浩鼎製造夥伴潤雅公司與中研院簽訂「新一代酵素合成寡醣技術」專屬授權備忘錄，翁啟惠即指示研究團隊交付醣分子Allyl Globo H，又讓潤雅派員至中研院學習酵素合成法，使浩鼎得以在未簽屬專屬授權契約前取得技術，並將成果攜出使用。

士林地方檢察署106年依貪污治罪條例期約賄賂、收受賄賂罪起訴翁啟惠，另依期約賄賂、交付賄賂罪起訴張念慈，士院一審去年12月28日判決翁、張無罪，仍可上訴。（編輯：方沛清）1080109