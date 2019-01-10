男被控走私毒品判18年 再審無罪遭撤銷發回更審

（中央社記者蕭博文台北10日電）屏東男子林進龍被控走私海洛因判刑18年確定，逃亡6年後聲請再審獲准。高雄高分院去年改判無罪，案經檢察官上訴，最高法院今天以調查未盡等理由，撤銷無罪判決發回更審。

刑事局民國98年5月間破獲一起漁船走私毒品案，林金群、謝龍宗等人將16塊海洛因夾藏在3台DVD內，由漁船走私到台灣。

林進龍涉嫌指示不知情的兒子前往東港碼頭拿取裝有DVD的紙箱，載到住處準備轉交給前往取貨的謝龍宗妻子時，被檢警當場查獲。

謝龍宗坦承運毒判刑20年定讞，林進龍於101年被判處18年定讞後逃亡，透過冤獄平反協會和律師聲請再審；滯留菲律賓的林金群因另涉詐欺案被捕遣送回台時，承認犯行並為林進龍喊冤。

台灣高等法院高雄分院106年5月裁定林進龍案再審及停止執行、撤銷通緝。

經過11個多月審理，合議庭認為，林進龍受林金群之託前往碼頭拿取DVD送修，如果知道藏有毒品豈會命兒子去拿。

合議庭也認為，林進龍若知情，電話通知謝龍宗妻子時，豈會在電話中直呼林金群名字，致使身分曝光，增加被查緝風險，而林金群也供稱林進龍不知情，認定罪證不足，去年4月判決無罪。

案經檢察官上訴，最高法院認為，林進龍在員警查扣夾藏海洛因紙箱時的表情、反應，攸關他是否知悉紙箱內夾藏海洛因，可傳訊當時在場警員或勘驗蒐證光碟以釐清事實，但再審未予調查，遽行改判無罪，有調查未盡的違法。

最高法院指出，再審以林金群與林進龍通聯時間短則17秒，最長87秒，認為林金群與林進龍無法透過短暫交談談及繁雜的毒品運輸計畫，而採信林進龍辯解，有理由不備的違法，撤銷無罪判決發回更審。（編輯：陳俊碩）1080110