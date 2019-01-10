北宜公路翻車事故 保時捷疑過彎失控撞山壁

新北市石碇區北宜公路26.6公里處10日發生一起車禍，一名陳姓女子駕駛一輛保時捷搭載另名蕭姓女子，途中不慎翻車，所幸兩人送醫皆無生命危險。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年1月10日

（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北10日電）新北市石碇區北宜公路26.6公里處發生一起翻車事故。警消獲報趕抵發現是27歲陳姓女子開車，疑似過彎失控撞山壁後翻車，陳女及乘客29歲蕭姓女子輕傷送醫。

警方今天下午近2時獲報，陳女駕駛保時捷的自小客車往宜蘭方向行駛，行經石碇區北宜公路26.6公里處，疑過彎不慎撞擊路旁小山丘翻覆於路中心線，致坐副駕駛座的蕭女頭部受傷，陳女則手部擦傷。

兩人意識清楚，救護車趕抵將兩人送萬芳醫院治療，經酒測，陳女的酒測值零，警方於2時42分將翻覆車輛吊離現場，恢復交通。至於詳細肇事責任仍待警方調查釐清。（編輯：張銘坤）1080110