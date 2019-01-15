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逃逸外籍移工搭車經南迴 遭台東警方逮捕

最新更新：2019/01/15 11:41
2名逃逸外籍移工從台東搭乘客運準備回高雄市，在南迴公路上，被有「天下第一關」之稱的大武警分局森永派出所員警查獲，立即將兩人帶回偵訊。（台東縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真　108年1月15日
2名逃逸外籍移工從台東搭乘客運準備回高雄市，在南迴公路上，被有「天下第一關」之稱的大武警分局森永派出所員警查獲，立即將兩人帶回偵訊。（台東縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真　108年1月15日

（中央社記者李先鳳台東縣15日電）逃逸外籍移工從台東搭乘客運準備回高雄市，在南迴公路上，被有「天下第一關」之稱的大武警分局森永派出所員警查獲，經偵訊後，移送內政部移民署台東專勤隊偵辦。

台東縣警察局大武分局日前接獲線報，南迴公路台東往屏東方向的國光客運上疑似有2名逃逸外勞。警方獲報後立即通報各所加強盤查，成功攔截一輛客運，當時司機還以為哪裡違規而遭到攔查。

警方表示，上車察看時，一眼就認出2名疑似逃逸外籍男子。經盤查，外籍男子說是到台東遊玩，準備回高雄市。員警以M-POLICE行動載據查證2名男子身分後，確認都是逃逸行方不明的外籍移工，立即將2人帶回偵訊。

警方調查，這2名越南籍人士原申請在台從事製造業技工，為了謀求更好的工作機會而逃離原本的公司。警方查證身分後，移送內政部移民署台東專勤隊偵辦。

大武分局呼籲，民眾不可隨意僱用未經勞動部許可的外籍勞工，如雇主非法容留、聘僱未經許可、許可失效或他人所申請（聘）的外國人從事工作，依「就業服務法」規定，可處新台幣15萬元以上75萬元以下罰鍰。（編輯：陳俊碩）1080115

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