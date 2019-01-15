海大學生馬祖實習返航落海 海巡持續搜救

國立台灣海洋大學學生陳冠豪到馬祖短期實習，15日搭乘臺馬之星準備返回基隆，未料下午意外落海，海巡艦艇至晚間仍持續搜救；臺馬之星則在現場海域搜索到傍晚，因天色已暗，先行啟程返回基隆港。中央社記者王朝鈺攝 108年1月15日

（中央社記者王朝鈺基隆市15日電）國立台灣海洋大學學生陳冠豪與系上師長共26人搭臺馬之星到馬祖短期實習3天，原定今天返回基隆，未料下午3時許卻意外落海，海洋委員會海巡署艦艇現正全力搜救中。

營運臺馬之星的新華航業股份有限公司總經理劉三光表示，臺馬之星上午10時從馬祖南竿福澳港出發開往基隆，船上共66名乘客，下午3時14分許，位於北緯25度34.500、東經121度08.166，距台北港20多浬處，一名船員看見疑似人影在B甲板右舷落海，船長李啟煌立即減速調頭在附近海域搜尋。

劉三光說，公司隨後傳送旅客名單請事務部核對，經清查後聯絡不上陳姓旅客，隨即通報相關單位並聯繫旅客家屬，同時在台灣、馬祖兩地成立緊急應變中心。

海巡署獲報後派遣連江艦轉往現場支援，並於下午4時50分抵達現場，現正全力投入救援，內政部空中勤務總隊也出動直升機前往搜尋，於晚間6時許返航；臺馬之星則在現場海域搜索到下午5時50分許，因天色已暗，啟程返回基隆港，於晚間8時43分靠泊基隆港西2碼頭，陳冠豪父母隨後也上船瞭解事發過程。

校方表示，約24歲的陳冠豪就讀海洋大學「學士後輪機學士學位學程」一年級，師生26人13日搭臺馬之星到馬祖短期實習3天，原定今天下午返抵基隆，未料下午4時許接獲陳冠豪落海消息。（編輯：李明宗）1080115