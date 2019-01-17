男子假扮醫師看病賣藥 涉犯詐欺遭羈押禁見

（中央社記者吳哲豪彰化17日電）林男假扮醫師幫民眾看病打針賣過期藥品，還到醫院拉病人到附近超商看病；遇到外地來的病患，直接在火車站相約看診，檢警認為林男涉犯詐欺等罪，向法院聲請羈押禁見獲准。

台灣彰化地方檢察署襄閱主任檢察官黃淑媛今天指出，林男假扮醫師行醫10多年，檢方認為林男違反醫師法及詐欺等罪，昨天深夜向台灣彰化地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢方指出，57歲的林男只有高職學歷，曾在醫院幫忙包裝藥品，但沒有醫師及藥劑師的資格，林男自稱因家道中落，跑到彰化社頭地區幫人看病，鄉下地方老人家多，林男還服務到府，幫忙看病打針給藥，如果遇到遠來的病患，還會約在火車站看診，老人家還覺得林男服務很好，幫忙介紹病人。

而林男為了招攬生意，還跑到中部地區的醫院，向患者家屬自稱自己醫術很好，稱許多醫院心血管科的醫師都私下找他看病，許多病患信以為真，被林男帶到醫院附近的超商看診，檢警另查出，有數家藥廠業務人員與林男合作，賣藥給林男。

檢警昨天前往林男住處搜索時，找到成箱的藥物，有的藥物已過保存期限，已經變色或是成為液體，但林男仍把一顆新台幣5角到一元的藥品以10元到50元不等的價格賣出，賺取價差，而林男被逮接受檢警訊問時，還辯稱自己的病患有好幾萬人。

承辦此案的檢察官認為，林男行為已經違反醫師法以及涉犯刑法詐欺罪，加上林男有串供滅證之虞，向彰化地院聲請羈押禁見，地院也在昨天深夜裁准。（編輯：陳俊碩）1080117