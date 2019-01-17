桃園民宅雙屍案 檢察官法醫解剖盼釐清死因

（中央社記者吳睿騏桃園17日電）桃園市發生40歲甘男涉嫌勒死64歲前岳母姜婦後，再前往頂樓上吊的雙人命案，檢警研判，命案發生時間在15日凌晨，為釐清確切死因，檢察官下午也會同法醫前往殯儀館進行解剖。

警方今天調查發現，甘男為印尼華僑，是姜婦次女的前夫，2人已離婚10年、育有一女，平時各自在外租屋少有聯繫，女兒都是由在工廠上班的前妻照顧。甘男前科累累，10年前因吸毒，曾持刀將一名小二女童押回家，直到妻子返家發現後才放人，2人也疑似因此離婚。

警方調閱命案附近監視器發現，甘男在行凶前曾出現在附近一家超商，與姜婦遭勒死時間吻合。為釐清姜婦及甘男2人確切死因，檢察官下午也會同法醫前往殯儀館進行解剖，確切死因需等到報告出爐才能確定。

警方表示，命案現場是棟4層樓的透天厝，死者姜婦和曾姓前夫雖已離婚，但仍和大女兒3人同住，鄰居說，15日凌晨曾聽見屋內傳出激烈爭吵，但沒想到竟然發生前女婿勒死姜婦，再到頂樓上吊身亡這樣駭人聽聞的雙屍命案。

警方指出，姜婦的前夫和大女兒都有工作，2人在15日正好都是大夜班，因此甘男進屋時只有前岳母在家。由於大女兒與爸爸住在2樓，姜婦的房間位於3樓，因此大女兒直到昨天凌晨返家，才發現母親已經死亡，手腳更遭到反綁置於床上，並以棉被覆蓋。

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