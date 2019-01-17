這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
住得比人好 斥資20億國研院實驗動物中心啟用
科技

住得比人好 斥資20億國研院實驗動物中心啟用

罕見巨大自轉冰盤現蹤美國 科學家揭形成原因
科技

罕見巨大自轉冰盤現蹤美國 科學家揭形成原因

政黨惡鬥加民粹訴求 美英老牌民主國同陷困局
國際

政黨惡鬥加民粹訴求 美英老牌民主國同陷困局

烏克蘭芭蕾壞男孩恐同又歧視肥胖 巴黎歌劇院撤邀請
國際

烏克蘭芭蕾壞男孩恐同又歧視肥胖 巴黎歌劇院撤邀請

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

警攻堅查毒 2嫌4樓跳窗遭逮

最新更新：2019/01/17 18:46
基隆市刑大16日到新北市多處查緝毒品，當警方攻堅破門時，2名男子竟從4樓廚房鐵窗跳窗逃逸，但最後仍難逃法網遭逮送辦。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真　108年1月17日
基隆市刑大16日到新北市多處查緝毒品，當警方攻堅破門時，2名男子竟從4樓廚房鐵窗跳窗逃逸，但最後仍難逃法網遭逮送辦。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真　108年1月17日

（中央社記者王朝鈺基隆市17日電）基隆市刑大昨天前往新北市多處查緝毒品，當警方攻堅破門時，2名男子竟從4樓廚房鐵窗跳窗逃逸，沿各樓層鐵窗及遮雨棚順勢溜下，但仍難逃法網遭逮。

警方今天表示，基隆市刑大去年5月間查獲高姓藥頭販毒案，經向上溯源追查，發現陳男（46歲）與劉女（40歲）涉嫌販毒，經6個月跟監，昨天見時機成熟，兵分多路前往新北市新店、土城、板橋、五股及中和區，逮捕陳男與劉女及藥腳共9人，當場查獲毒品海洛因、安非他命、吸食器等相關物證。

警方調查，陳、劉為男女朋友，雙雙染有毒癮，且無正當收入，陳男入獄期間，劉女即以販毒維生，陳男半年前出獄後隨即加入販毒行列，2人為規避警方查緝，在新店、土城、板橋都設有販毒據點。

警方昨天上午8時許在土城攻堅破門時，程姓和李姓男子見狀，竟不顧生命危險從4樓廚房鐵窗跳窗逃逸，沿各樓層鐵窗及遮雨棚順勢溜下，以為能成功逃脫，最後仍難逃法網。

全案訊後將陳男和劉女依違反毒品危害防制條例罪嫌移送基隆地檢署偵辦，其餘7人則先採尿送驗，警方表示，將持續向上溯源追查毒品來源及其他共犯。（編輯：張銘坤）1080117

地機族