警攻堅查毒 2嫌4樓跳窗遭逮

基隆市刑大16日到新北市多處查緝毒品，當警方攻堅破門時，2名男子竟從4樓廚房鐵窗跳窗逃逸，但最後仍難逃法網遭逮送辦。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年1月17日

（中央社記者王朝鈺基隆市17日電）基隆市刑大昨天前往新北市多處查緝毒品，當警方攻堅破門時，2名男子竟從4樓廚房鐵窗跳窗逃逸，沿各樓層鐵窗及遮雨棚順勢溜下，但仍難逃法網遭逮。

警方今天表示，基隆市刑大去年5月間查獲高姓藥頭販毒案，經向上溯源追查，發現陳男（46歲）與劉女（40歲）涉嫌販毒，經6個月跟監，昨天見時機成熟，兵分多路前往新北市新店、土城、板橋、五股及中和區，逮捕陳男與劉女及藥腳共9人，當場查獲毒品海洛因、安非他命、吸食器等相關物證。

警方調查，陳、劉為男女朋友，雙雙染有毒癮，且無正當收入，陳男入獄期間，劉女即以販毒維生，陳男半年前出獄後隨即加入販毒行列，2人為規避警方查緝，在新店、土城、板橋都設有販毒據點。

警方昨天上午8時許在土城攻堅破門時，程姓和李姓男子見狀，竟不顧生命危險從4樓廚房鐵窗跳窗逃逸，沿各樓層鐵窗及遮雨棚順勢溜下，以為能成功逃脫，最後仍難逃法網。

全案訊後將陳男和劉女依違反毒品危害防制條例罪嫌移送基隆地檢署偵辦，其餘7人則先採尿送驗，警方表示，將持續向上溯源追查毒品來源及其他共犯。（編輯：張銘坤）1080117