男涉騙12億 請求退還300萬保金被駁

（中央社記者蕭博文台北18日電）男子劉振強涉詐騙裕台公司新台幣12億餘元後潛逃美國，去年遭押解回台一度遭羈押後以300萬元交保。劉以保金為借貸需負利息為由請求退還，士院認為仍有具保必要裁定駁回。

劉振強原為肯因茲國際開發有限公司負責人，自民國84年起涉嫌與其胞兄劉振憶，共謀偽造文書及偽造有價證券，詐騙裕台公司貨款12億2600萬餘元。

劉振強擁有美國永久居留權，案發後於民國87年潛逃美國，94年因涉及跨國販毒、走私假菸及偽鈔案，遭美國聯邦調查局（FBI）洛杉磯分處逮捕，去年7月16日服刑完畢，關押近13年。

調查局去年11月押解劉振強回台，移送士林地方法院歸案。法官原諭知劉男以5萬元交保，經檢方抗告成功，法官改裁定500萬元交保，但因劉男覓保無著，再改裁定羈押。

劉振強羈押中聲請具保停押，去年12月20日獲准以300萬元交保而離開看守所。

劉振強出所後以300萬元保證金為借貸而來，需負擔高額利息，且交保後均準時出庭，棄保潛逃機會甚低等理由，請求法院准許他以殷實之人出具300萬元保證書的方式代替，退還300萬元。

士林地院今天公布裁定書指出，承審合議庭認為劉振強涉犯偽造有價證券罪嫌重大，未來若遭判有罪確定將面臨重刑，仍有具保以保全審判、刑罰順利進行的必要，以保證書替代保證金無法排除潛逃風險，駁回劉男聲請。（編輯：戴光育）1080118