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男子尾隨情敵 攜大麻又嗆警遭逮

最新更新：2019/01/20 14:31
基隆市鄭姓男子（左）日前尾隨情敵，對方發現報案，員警於是依社會秩序維護法將他帶回，詢問過程中，警方聞到鄭男身上散發濃濃大麻味，鄭男見難逃法網只好乖乖交出大麻。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真　108年1月20日
基隆市鄭姓男子（左）日前尾隨情敵，對方發現報案，員警於是依社會秩序維護法將他帶回，詢問過程中，警方聞到鄭男身上散發濃濃大麻味，鄭男見難逃法網只好乖乖交出大麻。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真　108年1月20日

（中央社記者王朝鈺基隆市20日電）基隆市鄭姓男子日前吸完大麻後，晚間在仁二路尾隨情敵，對方發現報案，警方到場鄭男先是嗆警，員警聞到鄭男身上散發大麻味，鄭男見難逃法網只好乖乖交出大麻。

警方今天表示，基隆市察局第一分局延平街派出所巡佐黃正義、警員鍾岡玲，17日晚間9時55分許接獲報案，有名男子意圖不明一路尾隨，警方到場立即上前盤查。

鄭男除不配合警方外，還不斷挑釁，嗆聲警方兇什麼（壞三小），員警於是依社會秩序維護法將他帶回，詢問過程中，警方聞到鄭男渾身散發濃濃大麻菸味，經曉以大義後，鄭男主動交出隨身攜帶的大麻煙草（毛重5.6公克）。

鄭男供稱，因報案人與前女友有感情糾紛，想找對方談談才尾隨報案人，未料竟被員警聞出大麻氣味，不僅遭依社會秩序維護法裁罰，又被依違反毒品危害防制條例送辦，直呼真是倒楣。（編輯：方沛清）1080120

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