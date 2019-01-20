街友充人頭假買賣詐騙逾5000萬元 警逮7人送辦

（中央社記者黃麗芸台北20日電）余姓男子和紀姓男子以街友為人頭戶虛設公司，進行假買賣3C產品真詐騙，近百商家受害，不法所得逾新台幣5000萬元，警方獲報追查，循線逮捕紀男等7人送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天召開記者會表示，有詐欺前科且曾在台北車站當街友的41歲紀男，在友人牽線下認識余姓電腦商，兩人共組詐欺集團，吸收街友當「人頭戶」虛設公司，先小量進貨並依約正常付款，製造交易假象。

待取得店家信賴後，紀男等人再購買大量電腦及3C產品，並開立空頭支票，收到貨物後便消失無蹤，許多3C商家求償無門後，才驚覺受騙。

此詐欺集團先前已涉及多起假買賣真詐貨案件，由士林、台北、新北等地方檢察署偵辦，但紀男等人在開庭時都以無辜「人頭戶」自稱，持續逍遙法外，經士林地檢署檢察官整合前案，並由市刑大偵查第七隊專責查緝。

警方追查發現此詐欺集團分工細膩、各司其職，先由「行政人員」接洽承租可作為登記公司行號的處所，以「一租一押」方式向屋主承租，再交由專業會計人員辦理「人頭戶」公司遷址，一切就緒後便開始詐騙被害公司電腦及3C產品。

待受害商家大量出貨後，再由「取貨員」得手載往安全處所藏匿，事後由「負責人」以低價將詐騙貨品回流3C市場。

警方初步清查，自民國105年起全台共有近百家企業和商家受騙，不法所得逾5000萬元以上。

歷經數月追查和蒐集犯罪事證後，警方見時機成熟，於107年11月29日執行拘提及搜索行動，現場逮捕紀男等7人到案。

同時，查扣銀行存簿、大量電腦及3C產品、公司電腦、虛設公司行號相關資料等相關贓證物。

全案詢後依詐欺、偽造文書及違反公司法等罪嫌移送士林地檢署偵辦，並持續擴大清查相關共犯及被害人。（編輯：方沛清）1080120