遊覽車輾過童手臂塞300元後離開 涉肇逃遭送辦

屏東縣恆春鎮大光路24日發生一輛遊覽車擦撞11歲吳姓學童，遊覽車司機塞錢給吳童後離開，警方依肇事逃逸將司機移送法辦。男童送醫後，醫師評估左手骨折（圖），不需要開刀，石膏固定復原就好。（恆春警分局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年1月24日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）屏東縣恆春鎮大光路今天下午發生一輛遊覽車擦撞11歲吳姓學童，車輪輾過吳童手臂致骨折，遊覽車司機塞錢給吳童後離開，警方循線在恆春找到遊覽車，依肇事逃逸罪移送法辦。

恆春警分局表示，接獲大光路車禍通報，到達現場後，遊覽車已不在現場，立刻將男童送醫。男童告訴警方，當時他騎腳踏車，遊覽車開過去，先是撞倒腳踏車，他跌倒後左手被遊覽車輪輾過，他痛得大叫，遊覽車司機下車後，拿了新台幣300元給他就離開。

男童送醫後，醫師評估左手骨折，不需要開刀，石膏固定復原就好。

警方調監視器在恆春鎮找到遊覽車，何姓司機向警方說，撞倒男童後有下車查看，因為載著陸客要趕行程，有給男童「700元」作為補償，並非惡意肇逃。

男童家屬對司機非常不諒解，認為怎麼可以撞到人後離開，不顧孩子是否有其他傷勢。（編輯：李錫璋）1080124