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非法爆竹藏民宅 海巡抄出1.7萬公斤

最新更新：2019/01/25 13:18

（中央社記者程啟峰高雄25日電）海巡署今天宣布查獲一起非法爆竹案，逮捕一名嫌犯，起出各式爆竹1萬7000多公斤，其中包括單發可炸毀一台汽車的爆竹，火力驚人，由於是藏匿住宅區若發生意外後果不堪設想。

海巡署偵防分署偵防查緝隊近期接獲有囤積、私運非法爆竹情資，報請高雄橋頭地方檢察署主任檢察官李廷輝指揮，15日持搜索票會同海巡其他單位及高雄市警消等單位搜索林姓男子租賃的高雄鳥松、大社、梓官等處所，分別查獲非法囤積及走私爆竹，計有一般爆竹煙火1萬1294.37公斤，專業爆竹煙火5996.46公斤，總計1萬7290.83公斤。

海巡指出，林男透過網路向綽號「阿力」人士，低價收購大批貨櫃走私進口的非法爆竹，並以貨車化整為零將非法爆竹囤放於承租處，經查緝人員數個月追查及跟監，循線掌握其藏匿不法爆竹處所加以緝獲。

海巡表示，這批非法爆竹經請高雄市政府消防局鑑驗種類計有129種，包括大陸簡體及台灣繁體等多種品項，其中更有大型專業椰型煙火，裝填黑火藥，施放時速達1440公里，可瞬間炸飛一輛汽車，爆炸威力驚人，藏匿於住宅區不慎引爆後果不堪設想。

全案依違反「爆竹煙火管理條例」函送橋頭地檢署偵處，查扣的非法爆竹則移請高市府消防局依規定銷毀。（編輯：吳佳穎）1080125

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