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拖板車司機西濱違停吃午餐 騎士追撞車尾亡

最新更新：2019/01/25 16:06
台61線西濱北上93公里竹南路段25日發生死亡車禍，一名機車騎士撞上臨停在側車道的拖板車左後方，連人帶車卡進車底，當場失去生命徵象，送醫搶救仍宣告不治。中央社記者管瑞平攝　108年1月25日
台61線西濱北上93公里竹南路段25日發生死亡車禍，一名機車騎士撞上臨停在側車道的拖板車左後方，連人帶車卡進車底，當場失去生命徵象，送醫搶救仍宣告不治。中央社記者管瑞平攝　108年1月25日

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）台61線西濱北上93公里竹南路段發生死亡車禍，一名機車騎士撞上臨停在側車道的拖板車左後方，連人帶車卡進車底，當場失去生命跡象，送醫搶救不治。

這起車禍發生在中午12時30分許，44歲拖板車司機載運貨物自台中北上苗栗，行經西濱北上93公里竹南路段，將車停靠在側車道吃便當，正準備離開時，聽見後方巨大撞擊聲響，赫然發現一台機車撞上拖板車尾左後方。

潘姓司機表示，他聽到「碰」一聲，下車查看，發現機車騎士連人帶車卡進車底，連忙打電話報警求救。

消防隊獲報到場，騎士被拉出車底時，右大腿變形腫脹、頸部臉部多處嚴重撕裂傷，已無生命徵象，緊急送往頭份市為恭醫院搶救仍宣告不治。

警方調查，死亡騎士為19歲陳姓男學生，桃園人，今天疑似到台中訪友，回程發生車禍意外；拖板車駕駛酒測值為零。

事故發生後，拖板車司機滿臉懊悔表示，因正值中午時間，想說停個15分鐘吃個飯，未料發生意外。

竹南警分局指出，拖板車停放位置為側車道，依規定禁止停車，即使有緊急特殊狀況需要臨時停車，也應在後方擺放故障警告標誌，拖板車駕駛明顯違停；不過事故發生時，該路段視線清楚、路況正常，機車騎士是否有超速或未注意前方路況也須進一步釐清，將報請檢方相驗後依法調查處理。（編輯：陳俊碩）1080125

台61線西濱北上93公里竹南路段25日發生死亡車禍，一名拖板車司機將車違停在側車道吃便當，遭機車騎士從拖板車左後方撞上，騎士連人帶車卡進車底，送醫搶救不治。中央社記者管瑞平攝　108年1月25日
台61線西濱北上93公里竹南路段25日發生死亡車禍，一名拖板車司機將車違停在側車道吃便當，遭機車騎士從拖板車左後方撞上，騎士連人帶車卡進車底，送醫搶救不治。中央社記者管瑞平攝　108年1月25日
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