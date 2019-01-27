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男子殺幼女被擋下獲交保 檢逮人再聲押獲准

最新更新：2019/01/27 15:01

（中央社記者吳哲豪彰化27日電）廖男帶兩名幼女到溪邊自殺被路人擋下，檢方以廖男涉殺人未遂罪向法院聲押被駁，廖男交保後行蹤不明，檢察官認為有逃亡之虞，指揮員警再將廖男拘提到案，再向法院聲押獲准。

台灣彰化地方檢察署襄閱主任檢察官黃淑媛今天指出，承辦此案的檢察官李莉玲認為廖男有逃亡之虞，向台灣彰化地方法院聲請羈押禁見，法院昨天深夜裁准。

檢方指出，37歲廖男和妻子感情不睦且有家暴前科，因此和妻子分居；兩人所生7歲及6歲兩名幼女由住南投縣的妻子照顧，廖男因犯詐欺案將入獄，廖妻於是將兩名幼女交給廖男照顧，讓廖男入獄前能和女兒見面。

但廖男23日因和妻子口角，帶著兩名幼女前往台中市和彰化縣交界的貓羅溪，拿著電線要吊頸殺女後自殺，所幸被一旁的釣客發現擋下，廖男因而停手，將女兒載回彰化住處。

兩名幼女向叔叔提及此事，因此當廖男要再帶兩名女兒外出時就被擋下，員警獲報趕到廖男住處逮人；承辦檢察官李莉玲訊後認為廖男涉犯殺人未遂罪且有串供滅證之虞，24日下午向法院聲請羈押禁見，但法官裁定新台幣5萬元交保。

廖男交保後行蹤不明，檢察官擔心兩名幼女安危，提出抗告，且指示警方調查廖男行蹤，26日在彰化縣芬園鄉將廖男拘提到案，並再向法院聲請羈押禁見，法院昨天深夜裁准。（編輯：翁翠萍）1080127

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