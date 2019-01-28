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謊稱自撞車禍受傷 警查出疑是友人玩槍走火誤擊

最新更新：2019/01/28 18:27

（中央社記者王鴻國新北28日電）新莊警方日前接獲車輛自撞案件，駕駛滿頭是血送醫急救，但警方清查發現傷者後腦受傷及血跡散布有異，追查發現同車張姓友人涉在後座玩槍走火傷人卻謊稱車禍，訊後送辦。

新莊警分局今天表示，新莊警方24日凌晨1時多接獲通報，新莊區堤外便道疑發生民眾自撞車禍受傷到院就醫情事，27歲呂姓駕駛後腦勺顱骨破裂、右腦筋脈斷裂，送往亞東醫院加護病房治療。

員警隨即前往案發現場處理，勘查時發現傷者所駕駛自小客車左前窗破裂，現場未發現剎車痕跡，檢視車體未明顯擦撞痕跡，駕駛座大片血跡疑非車禍所造成，研判案情並不單純。

警方組成專案小組擴大偵辦，經調閱沿途監視畫面過濾、清查發現，案發前傷者呂男駕駛自小客車載4名男子，後方跟隨2輛自小客車行經越堤道時突失控逆向撞在路旁，研判呂男傷勢非車禍所為。

警方檢視車內疑有彈孔痕跡，於是通知和呂姓傷者同車男子到案，張姓男子自知法網難逃攜帶改造槍枝（仿土耳其模擬槍）及子彈4發，夥同同車3人投案，張男坦承在自小客車後座手持短槍拉滑套把玩，不慎走火誤擊傷者頭部，慌亂中將傷者送醫並謊稱車禍，警方訊後依殺人未遂、槍砲彈藥罪嫌將張男送辦。（編輯：李錫璋）1080128

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