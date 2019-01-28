花蓮前議長賴進坤遭起訴 辯指檢察官錯誤認知

（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）花蓮縣前議長賴進坤父子涉嫌將一般事業廢棄物充作天然石灰石賣給台泥製成黑心水泥流入市面，今天被花蓮地檢署起訴；賴進坤喊冤表示，承辦檢察官錯誤的認知，深表遺憾。

花蓮地檢署主任檢察官李超偉指出。賴進坤與現任秀林鄉代表會主席賴俊傑父子共同經營玟豪公司，分別經營土資場及廢棄物處理場，卻涉嫌把收來的污泥廢棄物，混入石灰石等天然原物料，再賣給台泥公司製成水泥，經過一年多調查，今天依據違反廢棄物清理法等罪嫌對2人提起公訴，並查扣被告財產及流向第三人之不法所得合計新台幣2億元。

賴進坤受訪表示，他並無實際參與經營，但一再遭誣陷，包括無證照、土資場有毒等。

他並發表聲明：玟豪公司依許可合法處理廢棄物，包含廢玻璃、陶瓷、磚瓦、污泥、非有害礦渣等品項，都是依照主管單位審核過的計畫書來進行收受處理，並無違法情事，證照合法、處理合法、資源再利用合法。

聲明稿表示，玟豪公司是依照通過主管單位審核核准的處理許可計畫書核定程序區分廢棄物，透過加工程序製作成可利用的資源。從取得證照、收受廢棄物、加工製成可利用產品，每一程序都經主管單位嚴密控制、檢查，所有原料及產品的數量、成分、物質化性、產品製程等，都是在環保單位的指導及監督之下，積極配合政府及人民對於環保的要求。

聲明稿指出，玟豪公司依照原物料採購合約，供應水泥廠黏土、矽砂等副原料，並不是供應廢棄物，而是經現場管理人員依照水泥廠合約訂定的化學成份規範，供應工廠加工後可做為生產水泥的副原料。副原料除了由玟豪公司自行檢驗外，還由水泥廠每日、逐月、不定點、不定時隨時採樣檢驗，每當成份不達標時隨時有扣款及退貨等嚴格的管制措施，水泥廠不可能收受不合乎要求的原物料。

聲明稿表示，玟豪公司一向秉持合法、環保及完全依照相關管理單位要求的原則從事業務，也肯定水泥廠在層層把關下對原物料及產品的品質控管能力，且該水泥廠至今從未有水泥品質有問題遭受質疑的問題。而承辦檢察官對本案錯誤的認知，深表遺憾，並將依法在法院釐清，以證清白。（編輯：李錫璋）1080128