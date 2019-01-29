越南客脫團89人到案 首名遣返者喜極而泣

（中央社記者黃麗芸台北29日電）「觀宏專案」去年底發生148名越南觀光客集體脫逃事件，迄今已有89人到案。適逢農曆春節前夕，移民署今天遣送首名到案旅客搭機返回越南過年，她不禁喜極而泣。

4個大型越南旅行團共153人，分別於去年12月21日及23日入境高雄，有152人脫逃失蹤；經查其中1人未失聯，3人自行出境，148人失聯。

移民署今天發布新聞稿表示，根據最新查處成果統計指出，目前累計到案人數為89人、55男34女，還有59人、43男16女脫團。

正值農曆春節前夕，移民署21日宣布破獲「觀宏專案」越南脫團旅客案幕後人蛇集團記者會，逮捕、移送7名犯嫌。

移民署表示，農曆春節對越南人來說也是家人團圓的重要節日，今天遣送首名到案旅客到高雄國際機場搭機返回越南，讓她可以返鄉過年，這名年近50歲的阮姓女子在台期間未涉及其他違法行為，且配合態度良好，經檢方複訊後，依法由移民署遣送出國。

移民署說，阮女聽到可返鄉過年的好消息時，不禁如釋重負、喜極而泣，也對當初一時失慮，受人蛇集團招攬而非法來台，感到悔恨不已。

另外，針對其他陸續到案的脫團越南旅客，檢方持續進行複訊作業，對於涉案情節單純且主動投案配合調查者，將予以優先處理，並儘速安排遣送，近日將陸續再遣送數名返國。

移民署呼籲：「給自己一個機會，幫自己一個忙」，脫團越南旅客儘早出面投案，才能找到返家的光明大道。（編輯：李錫璋）1080129