遭指撞傷人未賠錢 男子轎車遭蛋洗報案

（中央社記者蘇木春台中29日電）台中市王姓男子4年前開車撞傷女子，法院判賠新台幣51萬元，被家屬指控至今不願賠償卻擁多輛跑車，事件曝光後，王男今天向警方報案，指轎車遭民眾砸雞蛋，希望加強安全維護。

王男今天受訪表示，不是不願賠償傷者，而是因雙方分期與金額談不攏，希望盡快與對方達成協調，用分期方式償還。

黃姓女網友昨天在臉書（Facebook）社團「爆料公社」貼文，指出姪女民國104年1月間上班途中，騎機車行經西屯區台灣大道與福康路口時，遭31歲王姓男子開車撞擊，造成姪女顱內出血，雖撿回一命但仍有腦血管後遺症。

案發後王男被法院依過失傷害罪判處4個月徒刑，民事部分則判賠新台幣51萬元確定，黃女指控，王男答應每月賠償5000元，但至今卻分毫未付，但對方卻擁有多輛跑車與休旅車，並公布姪女母親向王男下跪的影像。

事件曝光後，網友肉搜出王男姓名與臉書帳號，甚至地址、照片等個人資料，王男臉書也遭網友留言撻伐。

王男今天到台中市第六分局協和派出所報案，他向警方表示，今天上午準備外出上班時，發現轎車遭丟擲雞蛋，他擔心遭到攻擊而報案，希望警方能夠加強安全維護。

王男今天在父親陪同下出面受訪表示，目前使用的轎車，與當時肇事的是同一輛，且因為從事油漆工作，僅在車頂安裝車架，沒有特別改裝，家中也僅有另一輛休旅車，是同樣從事油漆工作的父親所有。

王男說，他願意賠償，但對方至今對於分期金額無法達成共識，他也沒有對方的電話可以聯繫，平時因擔任油漆工，薪資較為不穩定，已聯繫台中市西屯區公所調解委員會，希望代為轉告家屬協調，盡快分期支付賠償金。（編輯：林治平）1080129