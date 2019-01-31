新北土城鵝肉店縱火案 3嫌判賠死者家屬515萬元

（中央社記者黃旭昇、魯鋼駿新北31日電）新北市土城知名鵝肉店前年遭人縱火，釀2死3傷，新北地方法院日前判蔡姓男子等3人無期、15年、13年徒刑，再判須賠死者張姓員工的母親新台幣515萬餘元，全案可上訴。

檢警調查，土城一間知名鵝肉店林姓老闆的三兒子，因與綽號「阿龍」的男子有金錢糾紛，民國106年11月阿龍指派手下蔡姓男子帶人到鵝肉店討債，但林姓老闆不願處理，因此蔡男放話「就讓店開不成」。

事隔幾日，蔡姓男子找來林姓、黃姓男子，購買甲苯、香蕉水、油漆等，混製成2桶易燃性液體，晚間9時許到鵝肉店，由黃男在車上用手機錄影，蔡、林下車將易燃液體桶朝店內丟擲，由於店內正在用火烹煮食品，因此引發大火。

這場大火不僅燒毀鵝肉店，更造成許姓老闆娘、張姓員工死亡，林姓廚師全身重傷，另外尹姓、鄭姓女住戶也受傷。

新北地方法院去年10月依殺人罪判蔡男無期徒刑，林男15年、黃男13年徒刑，已上訴高等法院。

此外，死者張姓員工的母親對3嫌提起民事訴訟，求償新台幣915萬餘元，新北地院已判准殯葬費26萬餘元、89萬餘元扶養費，以及精神慰撫金400萬元，總計515萬餘元；其餘死傷者求償案尚在審理中。（編輯：方沛清）1080131