港府修法改善引渡合作 法務部：樂見其成

（中央社記者蕭博文台北13日電）因應港女命案，香港警方無法引渡凶嫌陳同佳到台灣接受調查，香港保安局近日提議修訂條例，防堵漏洞。法務部國際及兩岸法律司司長蔡秋明今天指出，樂見其成。

蔡秋明今天在法務部接受媒體訪問時表示，香港是其他司法轄區，對於香港方面的立法措施，不方便評論，但非常歡迎所有司法轄區間有更緊密的合作，共同打擊跨境犯罪、實現司法正義。

蔡秋明說，對於進步的立法表示肯定與歡迎，但目前香港修法尚處於立法程序，不方便置喙有何期待或評論，但基本上是樂見其成。

他表示，香港保安局對修改法令的建議立場很清楚，因為依照目前法例無法與台灣進行合作，因此，有修法的提議，是值得肯定的作法。

全案起於20歲的潘姓女子在去年2月8日入境台灣，疑似於同月17日在台北市大同區「紫園飯店」遭同行男友陳同佳殺害，並被棄屍於台北捷運竹圍站附近，陳同佳則獨自返回香港。

承辦的士林地方檢察署去年底對陳同佳發佈通緝，並同步發函法務部轉請大陸委員會，向香港政府請求遣送犯嫌至台。

陳同佳返港後因涉嫌盜竊女友財物被捕，過程中揭露事件背後涉及在台殺人棄屍；由於港、台兩地沒有引渡協議，香港警方至今只能控告陳同佳盜竊及處理贓物罪，無法引渡陳同佳到台接受調查。

香港保安局近日為此向立法會提交文件，建議修訂現有條例，令當局可與沒有簽訂引渡協議的地方進行個案合作，以防堵漏洞。

保安局在文件中指出，「現有的刑事法律協助及移交逃犯的兩條條例都訂明不適用於香港與中國其他部份之間，因此不容許我們處理台灣殺人案的請求，凸顯了這方面的不足和缺陷」。（編輯：戴光育）1080213