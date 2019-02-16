多次強拉女童進公寓樓梯間 色狼被聲押

新北市一名鄭姓男子（左）日前見一名國小女童獨自上學，竟一路尾隨並強拉女童至公寓樓梯間企圖不軌，警方循線逮人，檢方16日訊後認為鄭男涉加重強制猥褻罪，且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年2月16日

（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市一名鄭姓男子多次非禮女童，14日見某國小女童獨自上學時，一路尾隨並涉強拉女童至公寓樓梯間圖謀非禮。被害女童大聲呼救嚇跑鄭男。警方今晨逮捕鄭嫌，檢方聲請羈押。

新北地檢署指出，板橋區鄭姓男子涉強制猥褻案，檢察官於下午4時20分訊問結束後，認為鄭姓男子涉嫌加重強制猥褻罪嫌重大，且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押。

新北市政府警察局海山分局今天表示，這起男子涉強拉小學女童進入公寓樓梯間企圖不軌案件，埔墘派出所與分局偵查隊聯手，主動擴大過濾監視器偵辦。

警方在凌晨3時許逮捕22歲鄭嫌，警訊後，警方依性騷擾防治法、違反兒童及少年福利與權益保障法、妨害自由等罪移送鄭嫌。

警方指出，鄭男涉嫌在14日上午7時許，疑因慾火焚身，在新北市板橋區三民路二段起尾隨一名小學6年級女學童，並將女童強拉至公寓樓梯間。所幸女童機警大聲呼救，其它樓層住戶剛好下樓，民眾見義勇為合力嚇跑鄭嫌。

女童到校後向老師報告，由校方、家長陪同向警方報案。警方發現嫌疑人是從板橋區三民路2段193巷口，一路尾隨被害女童至案發地點。鄭嫌被嚇跑後，便往三民路2段家樂福量販店方向逃逸。

警方調查，鄭嫌於民國101年、105年都曾多次對女學生襲胸、襲臀被提告。他都是尾隨國小女童返回公寓，再假裝是同棟公寓住戶，意圖在樓梯間對女童非禮，都因被害人大聲呼救才逃跑。

鄭嫌此次被逮捕後辯稱，因看了色情網站受到刺激，想摸女童才會犯案。鄭父向警方表示，兒子目前正就醫，只要看到穿制服的女學生就會衝動，對女童家人感到抱歉。

事發後，有家長昨天將事發過程貼上臉書「我是板橋人」社群，呼籲家長注意孩子上學安全。（編輯：戴光育）1080216