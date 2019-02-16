新北高中生13樓墜落 巧掉至休旅車頂撿回一命

（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市一名盧姓高二男學生，今天晚上從永和區住家的13樓頂樓墜落，剛好掉到停等紅燈的休旅車車頂，盧男手部骨折，與腳部割傷、氣胸，幸撿回一命，駕駛手部手傷，分別送雙和醫院救治。

新北市警方今天晚上6時獲報，永和區仁愛路發生民眾墜樓意外，警員趕抵現場時，發現17歲盧姓高中生從高處墜落，正巧掉在停等紅燈的黑色休旅車車頂。

新北市府消防局今天晚間表示，警消獲報前往救護，發現高中生手部骨折，腳遭玻璃割傷，意識清醒，由家屬陪同送醫，仍須住院進一步觀察。

由於男高中生墜落在休旅車車頂上，巨大的撞擊聲響，嚇壞休旅車的吳姓駕駛，吳男的雙手手指，也遭到遭擋風玻璃碎片割傷，但意識清醒。

警消指出，盧姓高中生及吳男都送衛生福利部雙和醫院，後續交由員警處理。

警方初步調查，墜樓的盧姓高中生住在墜樓地點旁邊大樓內，疑似從13樓頂樓墜落。他目前就讀北市某高中二年級學生，疑似有情緒困擾。家屬向警方表示，高中生疑因憂鬱症及課業壓力。警方進將調查釐清墜樓原因。

警方呼籲珍惜生命，自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）。（編輯：卞金峰）1080216