港女偷波斯貓佯裝孕婦離台 航警追究人員疏失

香港李姓女子趁農曆過年來台竊走三峽某貓舍的兩隻名貴波斯貓，疑將貓藏於懷中裝成孕婦矇混出境返港。根據警方調閱監視器發現，李女涉嫌於5日下午闖入社區抱走兩隻白色波斯貓，隨後裝在提袋中迅速離開。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年2月18日

（中央社記者邱俊欽桃園18日電）香港女子來台行竊名種波斯貓，並佯裝孕婦將貓藏在腹中，以大衣遮掩順利通過安檢出境。航空警察局今天表示，全案由新北警方受理，航警局將依規定追究相關人員行政疏失。

媒體報導指出，愛貓成痴的香港籍李姓女子涉嫌在過年期間，在新北市三峽一位飼主家中，偷走高價的白毛藍眼名種波斯貓，隨後搭機離台，通關過程中並佯裝孕婦，通過桃園國際機場安檢門，成功將貓咪偷渡到香港。

航空警察局對此表示，全案已交新北市政府警察局三峽分局受理，進入司法程序，航警局將依規定追究相關人員行政疏失責任。

航空公司人員表示，若旅客為孕婦身分，會詢問懷孕是否已滿28週，若超過時間，會要求提出醫師所開立的「適航證明」，並經航空公司同意下，才准予搭機。

至於女子佯裝孕婦通關，航警表示，安檢人員會對孕婦多加禮遇，加上孕婦可以拒絕通過金屬探測門，並改由女性安檢隊員進行人工搜身檢查。由於貓兒體積不大，加上李女將貓兒綁在懷中，容易造成誤判。（編輯：方沛清）1080218