別讓精神鑑定變免責條款 立委籲修保護管束規定

一名婦人持刀砍傷護理師獲判無罪；民進黨立委陳靜敏（右）19日召開「醫療暴力零容忍 捍衛醫護人員執業安全」記者會，呼籲司法部門應重視人民的擔憂，別讓「精神鑑定」變成「免責條款」，盼參照德國法律對保護管束的規定，研議修法可能性。中央社記者徐肇昌攝 108年2月19日

（中央社記者王揚宇台北19日電）一名婦人持刀砍傷護理師獲判無罪；民進黨立委陳靜敏今天呼籲，司法部門應重視人民的擔憂，別讓「精神鑑定」變成「免責條款」，盼參照德國法律對保護管束的規定，研議修法可能性。

54歲王姓婦人去年持刀刺傷23歲蔡姓護理師，嘉義地方法院15日宣判；法官以王姓婦人在警訊及偵查庭上都表示不記得案發時情形，經委託嘉義長庚醫院對被告進行精神鑑定，認定王婦在案發時，精神陷入暫時性解離狀態，致不能辨識行為違法，因此判決無罪，但須施以保安處分監護3年。

陳靜敏今天召開「醫療暴力零容忍，避免精神鑑定被濫用，捍衛醫護人員執業安全」記者會；針對此判決結果，陳靜敏表示，對於加害人因「精神障礙」而判決無罪，不能認同也不能接受，呼籲檢察官應進行後續上訴。

陳靜敏指出，在美國鑑定醫師認為被告心神喪失的比例，大概都低於15%；特別是重罪（felony）案件，被告提出心神喪失抗辯的比例僅約0.1%-0.5%，有提出到法院的心神喪失抗辯，成功比例大概25%，這還可能是因為認罪協商的結果。

陳靜敏呼籲司法部門能重視人民的擔憂，別讓「精神鑑定」變成一種「免責條款」，建議參照德國法律對保護管束的規定，要求行為人要進入特定機關接受治療、管束，這段時間甚至要比原本的刑責更長，籲請法務部研議這方面的修法可能。（編輯：李信寬）1080219